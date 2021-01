Le capitalisme a-t-il déjà disparu au profit d’un autre modèle économique ? (Charles Gave)

La crise qui s’est abattue sur nous en 2020 n’aura épargné que peu de personnes. Les États, les entreprises et les banques en font fait les frais. À coup d’injections de liquidités toutes plus importantes les unes que les autres, les gouvernements, dans leurs coiffes de banques centrales, ont inondé les banques et les entreprises de sommes d’argent leur permettant de survivre. En clair, et de manière indirecte, les banques centrales et les états ont presque nationalisé une grande partie des entreprises et des banques. Ce phénomène n’est pas nouveau, la crise du COVID-19 n’a fait que développer le processus jusqu’à son paroxysme.

Cela ne devrait-il pas nous faire songer que le capitalisme est en voie de d’extinction ? Rappelons-nous qu’il est définit non pas par l’intervention des États pour maintenir à flots des secteurs mourants, dépossédant ainsi les entrepreneurs de leurs outils de production, mais bien par la propriété privée et la liberté d’entreprendre comme source de revenu. C’est ce qu’on nomme le profit. Or, ces dits profits sont in fine générés par les plans de relance et les impressions monétaires. N’y-t-il pas comme un hic ?

Quelle est donc cette curieuse façon de modéliser le capitalisme ? Quel modèle se dessine devant nous ? Est-ce pour notre plus grand bien ? N’est-ce qu’une mise en scène mondiale ayant pour finalité le contrôle des richesses, des travailleurs et des flux de capitaux ? À découvrir dans cette nouvelle interview avec Charles Gave, président-fondateur de Gavekal :