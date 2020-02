La grève des incinérateurs organisée par la CGT-Énergie fait déborder les poubelles à Paris (VIDÉO)

Du bruit et des odeurs chez les bobos. Les trottoirs de la capitale sont couverts d’innombrables poubelles. Les sacs s’entassent et les déchets forment des amas de détritus. Chaque jour, les riverains voient ces tas d’ordure prendre un peu plus d’ampleur. Cette situation est la conséquence d’une grève organisée dans les trois incinérateurs d’île-de-France à l’appel de la CGT-Énergie. Les centres de traitement des déchets sont à l’arrêt depuis le 23 janvier. Les salariés bloquent les lieux pour protester contre la réforme des retraites. Face à ce mouvement, la mairie de Paris a dû arrêter la collecte. Elle attend désormais un retour à la normale au plus vite. « Seule une reprise complète de l’activité des incinérateurs à plein régime nous permettra de combler le retard accumulé », affirme Paul Simondon, adjoint à la mairie de Paris chargé de la Propreté et de la Gestion des déchets. L’élu insiste sur la nécessité de rattraper le retard accumulé, en ramassant les poubelles qui n’ont pas pu l’être parce qu’il n’y avait plus de place pour vider les bennes à ordure. En plus de Paris, 84 communes d’Île-de-France sont touchées par cette grève :