Vu sur la chaîne de Mélenchon : “Hildegarde de Bingen, une femme savante du Moyen Âge

Avec Jeanne d’Arc, Héloïse et Aliénor d’Aquitaine, Hildegarde de Bingen (1098-1079) est l’une des femmes du Moyen Âge les plus connues de nos jours. Depuis les années 1990, elle fait l’objet d’un engouement planétaire dans le domaine des médecines douces et dans celui de la spiritualité new age, mais aussi pour la musique qu’elle a composée. L’Hildegarde-mania s’accompagne de la commercialisation de nombreux produits dérivés, des tisanes bio aux t-shirts, des guides de méditation aux livres de cuisine au “pain Hildegarde” ou au “tofu Hildegarde”… Mais qui fut vraiment cette moniale, et pourquoi fascine-t-elle notre époque ? Pour en parler, Julien Théry (Le Média) a reçu, pour une émission tournée en public, l’écrivain Pascale Fautrier, autrice d’une récente biographie d’Hildegarde, et Laurence Moulinier-Brogi, historienne de son œuvre scientifique. L’une et l’autre évoquent la vie extraordinaire, de l’oeuvre multiforme (mystique, médicale, musicale) et l’actualité très fournie de la « Sybille du Rhin » :