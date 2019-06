Ce que je retiens de Marion Maréchal ce soir

🇫🇷 “Le conservatisme tel que je l’entends c’est regarder l’avenir avec prudence et non avec fascination. C’est conserver les territoires, les héritages, la liberté. C’est préserver la nation, les terroirs et l’environnement, ce dont on a hérité et ce qui fait ce que nous sommes. Je suis convaincu qu’une majorité des français de droite s’y retrouve”

🇫🇷 “Il faut l’alliance de la libre-entreprise et de la France éternelle”

🇫🇷 “La Nation et le patriotisme sont des leviers qui permettent de transcender les clivages sociaux.”

🇫🇷 “ce qui est important c’est une stratégie globale de baisse des impôts et une vraie démarche de réduction des dépenses publiques”

🇫🇷 “Si vous voulez répondre au malaise de cette France du milieu qui travaille, il faut baisser les impôts pour tous”

🇫🇷 “Oui je me suis sentie concernée par les gilets jaunes. Plutôt que de ne se concentrer que sur la dizaine de villes de tailles mondiales et européennes du pays il faut investir sur les 100 -150 villes intermédiaires qui sont délaissées au profit de la métropolisation forcenée qui organise la France du vide. Il s’agit d’une stratégie de territoires”

🇫🇷 “Le compte à rebours démographique a commencé : 18% des prénoms donnés en France sont arabo-musulmane”

🇫🇷 “La France est la 2ème économie de l’Europe, la 1ère force militaire… Et pourtant la France n’a jamais usé du rapport de force nécessaire pour pouvoir imposer une nouvelle vision de l’Europe. La servitude est toujours volontaire. La France peut être le porte-voix avec l’Italie et d’autre pays de convergences de contestation qu’elles soient économiques, sociales ou identitaires pour avoir un rapport de force intelligent avec l’Allemagne”

🇮🇹” Matteo Salvini est populaire car il tient ses engagements car il ne se laisse pas terroriser par ce système médiatique.”

🇫🇷 “Je suis favorable à un grand rassemblement patriotique face à Emmanuel Macron, dangereux diviseur. Je pense que les Droites sont réconciliables !”

🇫🇷 “Ce que je crois indispensable, c’est que puisse émerger de cette débâcle des Republicains ce courant de droite qui se structure, qu’il puisse accepter le principe d’une grande coalition avec le RN. Je veux contribuer, à mon petit niveau, au processus d’union des droites”

👌🏻🇫🇷🏭💪🏻🙏🏻

Source : France Libertés