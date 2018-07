Le délire de Arnaud Gauthier-Fawas ouvre des perspectives étonnantes

signale Jean-Baptiste Doat sur Facebook :

Par exemple, un jour quelqu’un présentera une liste aux élections municipales avec uniquement des hommes , le juge de l’élection invalidera cette liste et on aura le droit à une belle décision de la CEDH qui condamnera la France pour discrimination au motif que personne ne peut être contraint à se définir en fonction du genre que la société lui attribue. Exit la loi sur la parité.

Un jour quelqu’un sera poursuivi pour discrimination à l’embauche parce qu’il aura refusé d’embaucher un noir et répondra au juge ” Vous voyez dans le plaignant un noir Monsieur le Juge ? libérez vous de vos stéréotypes ! C’est indigne! personnellement je vois un blanc comme vous et moi” Exit les lois sur la discrimination.

Un jour un gars poursuivra la France parce qu’il n’aura pas obtenu la nationalité Française. Bien que Malien depuis 118 générations, il pourra dire au Préfet : ” Je ne vous permets pas d’appliquer sur mon cas votre regard stéréotypé néo-colonialiste! Certes je suis né dans un corps de Malien mais je me suis toujours senti Français”. Qui sait ce que fera la CEDH ? Exit les lois sur la nationalité.

Un jour un mec réclamera une allocation adulte handicapé. N’ayant aucun handicap répertorié, le Conseil départemental chargé de son dossier refusera. On l’imagine devant le Tribunal administratif : “Ce n’est par parce que j’ai 10/10 à chaque oeil que je n’ai pas le droit de me considérer comme aveugle, votre jugement stéréotypé est une insulte pour tous les non binaires qui refusent d’être catégorisés comme bien portants ou comme handicapés. Exit les lois de solidarité.

Et puis finalement un gars sera jugé pour le meurtre de son fils. Au tribunal il évoquera son “transspécisme”. Il a beau avoir l’apparence d’un homme, il a depuis tout petit compris qu’il était en fait une palourde prisonnier dans un corps humain. Or, les palourdes tuent parfois leurs larves. Il sera acquitté au motif qu’en France, on ne juge plus les animaux depuis plus de deux siècles où un perroquet avait été condamné pour avoir crié vive le roi par un tribunal révolutionnaire. Exit le code Pénal.

Puisque plus rien n’est rien…