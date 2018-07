Les conseils de l’agence Win Win à Aurore Bergé

“Make the retournage de veste great again” ! Restez avec nous, Aurore Bergé… Deux individus dans ce studio prétendent qu’ils travaillent avec vous : Clem et Jean-Mat’ de l’agence de communication politique « Win-Win »…Rhalala Aurore, on la connaît depuis longtemps la môme ! C’est l’étoile montante de la politique, et c’est nous qui l’avons formatée ! « Formée »… On l’a formée… Ouais, j’veux dire : c’est un pur produit de l’agence win-win ! C’est bien simple, on n’avait plus lancé un produit pareil depuis… Pfiou ! Depuis l’aspirateur sans sac ! Ouais, une vraie success story ! Mais attention on revenait de loin ! Ah oui parce que Aurore, c’était pas du win-win à la base !

Source : Le Billet de Charline, France Inter