Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) défend le protectionnisme de Trump : « Je vois que Donald Trump défend ses industries et que le chômage n’a jamais été aussi bas aux États-Unis. Il ne s’agit pas d’en finir avec le libre-échange mais je veux la loyauté : Quand un pays triche, on bloque ! Si on faisait cela, il y aurait plus d’emplois en France. »

Source : LCP, 25 juin 2018, 8h17