Nicolas Dupont-Aignan veut retirer la gestion des prisons au ministère de la Justice

et la transférer au ministère de l’Intérieur. Question immigration, “les Allemands, grâce aux Bavarois, prennent les mesures qui s’imposent. Si l’Allemagne contrôle ses frontières et si Emmanuel Macron continue sa politique de laxisme migratoire, les migrants iront vers la France et on aura un drame migratoire”, ajoute-t-il, avant de demander “solennellement à Emmanuel Macron de faire comme l’Allemagne”. Le Président de “Debout la France” était l’invité des “4 Vérités” de France 2 mardi 3 juillet :