Colère de Jean-Francois Forget (secrétaire général UFAP-UNSA Justice) qui révèle que le personnel pénitentiaire réclamait le transfert urgent de Rédoine Faïd en raison d’une probable préparation d’évasion : « Ce type-là n’aurait jamais dû se barrer, il aurait dû être transféré il y a au moins 8 jours et on n’en parlerait plus ! »

Numéro 23, lundi 2 juillet 2018, 10h20