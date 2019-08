L’Open Arms et le Alan Kurdi, deux bateaux en attente au large de Malte et de l’Italie qu’un port accepte d’accueillir les 164 clandestins qu’ils ont secourus au large des cotes de la Libye et qu’ils ont délibérément choisi d’emmener au large des cotes européennes. Les mafias de passeurs reçoivent l’argent, les ONG financées par Soros and Co font le boulot :