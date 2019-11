« On a déversé près de 90 milliards d'euros dans les banlieues depuis 25 ans. C'est 9 fois plus que pour la France périphérique, qui représente pourtant 60% des jeunes scolarisés. Il va falloir comprendre qu'en France, il n'y a pas que des enfants de bobos et de cités. » pic.twitter.com/9Y5dlhbzIw

— Damoclès (@Damocles_Fr) 2 novembre 2019