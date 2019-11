“L’Étudiant libre” : un journal transpartisan de droite

Stanislas Rigault et Paul Guerry ont fondé, il y a quelques mois, un journal étudiant numérique et papier. Leur but : réinvestir le domaine culturel dans les universités et les campus. À contre-courant de la pensée unique, la jeunesse s’engage à la pointe de la plume. Géopolitique, Culture, Histoire, mais aussi interviews de personnalités bien connues sont à retrouver au fil des pages de ce magazine comme Marion Maréchal, Jean Lassalle, Philippe de Villiers, Mathieu Bock-Côté ou encore Agnès Thill. L’Étudiant libre contribue véritablement au débat d’idées pour la droite française :

Source : TV Libertés