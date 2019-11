En commission parlementaire, mercredi 30 octobre, le jeune secrétaire d’État a affirmé que les associations représentaient “une chance pour notre pays et pour notre économie” :

La famille est aussi “une chance pour notre pays et pour notre économie”. Pourquoi s’acharner contre elle et l’affaiblir sans cesse avec des lois sociétales malsaines et contraires au Bien commun ?