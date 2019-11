Tariq Ramadan, la contre-enquête (VIDÉO)

Ancien prédicateur musulman, il fait aujourd’hui l’objet de 5 plaintes pour viol et mis en examen. Mais Tariq Ramadan se dit innocent. Est-il un prédateur sexuel ? Ou la victime de vengeances d’anciennes maîtresses ? Grâce à des documents et des témoignages inédits, enquête sur les accusations qui visent le théologien musulman. Une enquête de Marie Peyraube, Régis Desconclois et Alexandre Funel pour BFM TV :