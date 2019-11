Union européenne : bourreau ou bouc émissaire ? (Charles Gave et François Asselineau)

Après un premier numéro à succès sur le Brexit, l’économiste Charles Gave et le président de l’UPR François Asselineau reviennent pour un débat animé autour du Frexit, du Bruxit et des élites au pouvoir.

Qui perd, qui gagne ?

Alors que la Grande-Bretagne se rapproche peu à peu de la conclusion du Brexit, quelles sont les conséquences à prévoir pour l’Union Européenne et la France ?

Libération du Royaume-Uni, explosions des contributions nettes pour l’UE, qui sortira vraiment gagnant de ce bouleversement ?

Quel avenir pour l’euro ?

Près de 18 ans après l’entrée en vigueur de la monnaie unique, les conclusions s’opposent. La disparité des économies des pays européens a entraîné des conséquences diverses au sein de l’UE au point que certains veulent désormais quitter la zone euro.

L’Union Européenne : un bouc émissaire. François Asselineau et Charles Gave s’opposent sur les responsabilités des Etats européens et des dirigeants. Quand le premier considère que toutes les décisions sont conditionnées par Bruxelles, le second estime qu’elles sont avant tout le fruit de l’incompétence et de la prédation des élites qui gouvernent.

Source : TV Libertés