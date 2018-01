Olivier Berruyer sur les vœux à la presse de Macron et les « fake news »

Dans ses vœux à la presse prononcés le 3 janvier 2017, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi visant à lutter contre la «propagande» et les « fake news », visant à « protéger la vie démocratique ». Avec dans le collimateur les médias étrangers, le texte prévoit de pouvoir bloquer l’accès à certains sites internet qui diffuseraient de fausses nouvelles. Contacté par téléphone par RT France, le blogueur et économiste Olivier Berruyer estime qu’on se trouve dans un « mouvement de diminution de la liberté d’expression et d’information sur internet » :