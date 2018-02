Les racines de l’étatisation

C’est du fiscalisme dont nous souffrons aujourd’hui le plus en France. Ce phénomène ne reculera qu’avec la diminution du périmètre de l’étatisme. L’étiage des deux inondations, fiscale et administrative, reste à 57 % de la richesse créée par les Français.

Dans l’Opinion du 29 janvier, Raphaël Legendre dénonçait ainsi, à juste titre, ce qu’il appelle “l’incroyable niveau de prélèvements sur les entreprises françaises” évaluant qu’en France, “le taux moyen d’imposition des entreprises est le plus élevé d’Europe, avec un taux atteignant 62,2 % du chiffre d’affaires. Cette situation n’est pas seulement pénalisante pour le pays dans la concurrence internationale, elle dévalorise dans la société la production, l’initiative et, en définitive, le travail.

Or, non seulement cet état de choses n’a pas toujours existé mais la perspective en a très longtemps été odieuse au peuple.

Il est donc essentiel de ne pas se méprendre sur son histoire longue, autant que sur son histoire courte.

Je ne pourrai pas assister le 8 février prochain à la conférence de Jean-Philippe Feldmann qui semble, par son titre, accréditer l’idée que le “mal français”, expression popularisée par un ouvrage d’Alain Peyrefitte, proviendrait d’une réalité millénaire. (1)

Cette conférence est occasionnée par la sortie d’un livre certainement très intéressant, puisqu’il nous propose de “transformer la France”, et, on l’espère, plus nuancé que son sous-titre dont a fait le thème de la conférence. (2)

Sans doute l’idée générale des auteurs du livre rejoint largement nos préoccupations économiques du moment.

Le problème tient à ce que son intitulé nous ramènerait au XIe siècle. Et j’avoue avoir beaucoup de mal à percevoir les errements et les fautes de nature à condamner en bloc le long règne du Robert le Pieux (996-1031), fils de Hugues Capet dont les conséquences se feraient sentir de nos jours.

Cette datation est donc tout à fait erronée : si la France avait toujours été affectée d’une tare mortelle, elle n’aurait pas survécu. Elle n’aurait pas contribué à cette part que l’on peut quand même considérer, sans chauvinisme, comme importante, et même fondatrice, pour la civilisation occidentale.

Faire remonter à mille ans le mal dont souffre aujourd’hui la France revient à ravaler ce pays au rang d’erreur de l’Histoire. Car on ne peut parler de France, c’est-à-dire de la Francie occidentale, partie détachée de l’empire carolingien, qu’à partir du règne de Charles le Chauve (840-877). Or c’est précisément de cette époque que date le morcellement du royaume en principautés pratiquement autonomes, ‑ ce que nous confondons avec la féodalité, système juridique un peu plus tardif organisant l’ensemble des institutions et usages contractuels entre suzerains et vassaux. (3)

De cette longue histoire est sorti un peuple, très diversifié au départ, rassemblé par les Capétiens.

Non la France ne peut donc pas être tenue globalement pour une erreur de l’Histoire.

Non, pour être précis, l’étatisme n’y est pas millénaire.

L’erreur étatiste, telle que nous la vivons aujourd’hui, commence en fait beaucoup plus tard. Nous la confondons avec la tendance au centralisme que d’excellents esprits, comme Alexis de Tocqueville, ceci pour ne rien dire du professeur Vedel, font remonter à la fin de l’Ancien Régime. On présente souvent ainsi Richelieu d’avoir été le premier des étatistes et des centralistes. Mais son célèbre Testament, qu’on cite souvent sans l’avoir vraiment lu, peut être aussi bien compris comme celui du dernier des féodaux, vassal fidèle, féal de son Roi.

Les racines de l’étatisation et du centralisme, au niveau nous connaissons, ne remontent pas à la monarchie.

Comme le totalitarisme communiste, elles remontent à Robespierre et au jacobinisme. Napoléon et les pillages révolutionnaires ont cherché en vain à l’étendre au reste de l’Europe.

Depuis, le système n’a cessé, de crise en crise, de s’aggraver : plan Freycinet à partir de 1878, folies monétaires et des réparations après 1918, front populaire de 1936, charte du travail de 1941, ordonnances de 1944, lois communistes de 1946, mais aussi à partir de 1966 – “j’irai plus loin, disait alors De Gaulle, que leur front populaire” – nouvelles ordonnances de 1967, hausse prodigieuse des prélèvements obligatoires sous Giscard – 7 points de PIB en 7 ans – suivie du programme commun mis en route à partir de 1981, plan Juppé de 1996, tout cela sous des étiquettes différentes aboutissant à la mainmise des hauts fonctionnaires sur l’État et de l’administration sur l’économie et la société.

> Jean-Gilles Malliarakis anime le blog L’Insolent.

Apostilles :

1. En finir avec mille ans de mal français”conférence de Jean-Philippe Feldman à l’ALEPS 35 avenue Mac-Mahon Paris 17e. M° Ternes ou Étoile.

2. “Transformer la France ; en finir avec mille ans de mal français” (Éd. Plon, 2018) par Mathieu Laine et Jean-Philippe Feldman, avocat à la Cour de Paris, professeur agrégé des facultés de droit, spécialiste de l’histoire des idées politiques.

3. Cf. “Charles le Chauve”par Janet-L. Nelson 1994 ed. Aubier-Flammarion