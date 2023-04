Que faire face au déclin anthropologique ? (Georges Guiscard)

Porte-parole de l’Institut Iliade, Georges Guiscard vient présenter le colloque annuel de cette association qui se déroulera le 15 avril prochain à la Maison de la Chimie à Paris.

Le propos de colloque, devenu au fil des années incontournable, est simple : l’Occident menace de périr asphyxié par les conséquences non maitrisées de l’extension du règne de la technique et par les errements de son modèle économique et social. Cependant, le déclin civilisationnel n’est pas une fatalité. Il n’est pas inéluctable.

Pour cet événement devenu l’épicentre d’une jeunesse et d’un mouvement qui refusent de voir leur culture périr, des invités prestigieux sont invités à s’exprimer. Le colloque accueillera aussi de nombreux artistes et artisans. Les organisateurs veulent ainsi insister sur un élan de créativité et sur l’esthétique au sein du champ culturel : « L’art, l’image, le beau pour mieux convaincre ! ».

Informations et billetterie : institut-iliade.com

