Alerte : La Silicon Valley prépare un gigantesque coup d’État contre les peuples

Les peuples se mettent à ne plus voter comme l’exige l’oligarchie mondialiste car ils ne sont plus sous la coupe de médias contrôlés. Cette émancipation, permise par les réseaux sociaux et qui a entraîné l’élection de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, ou encore le Brexit et les Gilets Jaunes, est en train d’être arrêtée nette avec la censure désormais systématique de tous les leaders d’opinion conservateurs (anti-immigration, anti-mondialisme, anti-avortement, etc.). La Silicon Valley prépare un gigantesque coup d’État contre les peuples visant à remettre de force l’oligarchie au pouvoir. Il faut dès maintenant sévir fiscalement et légalement contre ces structures qui veulent voler le pouvoir aux peuples. Le coup de gueule de Tucker Carlson sur Fox News :