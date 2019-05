Le libéral-conservateur anglais Paul Joseph Watson censuré par Facebook et Instagram (les entreprises de Mark Zuckerberg), Donald Trump himself réagit

De quoi contrarier le président Donald Trump qui sait qu’il n’a aucune chance de réélection si tous ses partisans leaders d’opinion sont exclus des réseaux sociaux :

Un bon petit contrôle fiscal sur Facebook et son président nous paraît opportun, histoire de leur faire comprendre qu’ils doivent rester neutres. La Silicon Valley prépare manifestement un coup d’État contre les peuples. Elle devient un véritable problème pour la démocratie.

I am continuing to monitor the censorship of AMERICAN CITIZENS on social media platforms. This is the United States of America — and we have what’s known as FREEDOM OF SPEECH! We are monitoring and watching, closely!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mai 2019