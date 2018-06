Manifestations en Espagne contre le socialiste Sanchez désigné Premier ministre sans vote populaire…

Manifestations en Espagne contre le gauchiste Pedro Sanchez désigné pour succéder à Mariano Rajoy sans vote du peuple : « Je suis venue ici pour réclamer la tenue d’élections car je n’approuve pas la décision qui a été prise, même si c’est légal et dans la Constitution, je n’approuve pas le fait d’avoir un gouvernement qui n’a pas été élu. Ici, nous avons voté pour un gouvernement présenté par le parti populaire. Et s’ils doivent partir, je suis d’accord avec le principe, mais dans ce cas, organisons des élections afin que les citoyens puissent voter et décider quel président ils souhaitent parce que ce Premier Ministre là, Pedro Sanchez, ne me représente pas ! »

Source : France 24, lundi 4 juin 2018, 00h10