Pourquoi a-t-on bloqué l’économie ? (Charles Gave)

Charles Gave, économiste et président de l’Institut des Libertés, est vu depuis quelques semaines comme un possible candidat à la prochaine élection présidentielle de 2022. En exclusivité sur TV Libertés, il répond à ceux qui espèrent le voir accéder à la magistrature suprême. Interrogé par Olivier Pichon pour “Politique & Eco”, Charles Gave évoque aussi la gestion gouvernementale de la crise sanitaire et ses conséquences sur l’économie française :