Sébastien Chenu remet en place Sarah Legrain (France Insoumise) qui est hostile aux peines de prison : « Je sais qu’à France Insoumise, on parle de la police dans des termes peu élogieux, on va aux colloques “Police Partout Justice Nulle Part”, on se réjouit de la mort d’Arnaud Beltrame… »

Source : CNEWS, mardi 3 juillet 2018, 18h02