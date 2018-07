Sébastien Chenu (RN) : « Quand dans l’affaire Théo on avait montré du doigt la police, on avait atteint à leur honneur. Comment voulez-vous que les gens respectent la police quand toute la journée sur des chaînes on répète qu’ils se sont mal comportés ? Non, ils ne s’étaient pas si mal comportés que ça. Cette affaire était une fumisterie. »

Source : CNEWS, mardi 3 juillet 2018, 18h