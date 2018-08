Un pasteur afro-américain : « Donald Trump sera le président le plus Pro-Black qu’on ait jamais eu »

Darrell Scott (pasteur afro-américain) : « Donald Trump sera probablement, et je le dis ici à table, Le Président le Plus Pro-Black qu’on ait jamais eu parce que, et j’essaie d’analyser les gens que je rencontre, ce président veut prouver quelque chose à notre communauté croyante et ethnique. Le précédent président (Obama) s’en croyait exempt, il pensait disposer d’un passe. Ce président, cette administration, sera probablement plus proactive sur la revitalisation urbaine et la réforme carcérale qu’aucun autre à ce jour si nous travaillons ensemble. Donnez-lui une chance, n’accordez aucune attention à ces gens derrière (journalistes), et je vous promets qu’on fera quelque chose. Cette administration continuera à rentrer dans l’Histoire. »

Source : ABC, mercredi 1er août 2018