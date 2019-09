Le maire de Saint-Gervais : “en plus de s’occuper de la forêt amazonienne, Macron doit s’occuper aussi du patrimoine de la France qu’est le Mont-Blanc”

Jean-Marc Peillex, le maire de Saint-Gervais (Haute-Savoie) pousse un coup de gueule suite à l’abandon d’un… rameur tout en haut du Mont-Blanc :

on a régulé cette année avec les moyens que l’on a, c’est-à-dire les moyens de la réglementation des sites classés, mais on est incapables d’interdire à quelqu’un de monter avec un chien, on est incapables d’interdire à quelqu’un de monter avec un rameur ou avec un jacuzzi et donc il est urgent que le président de la République, en plus de s’occuper de la forêt amazonienne, s’occupe aussi de son patrimoine et du patrimoine de la France qu’est le Mont-Blanc. Donc ou bien Emmanuel Macron prend les dispositions d’urgence pour que sur le mont Blanc il n’y ait plus qu’une activité d’alpiniste qui puisse s’y pratiquer, ou alors on enlève la contrainte du site classé et on demande à Marcel Campion de mettre une grande roue au sommet du mont Blanc et ça fera une très belle attraction pour l’été prochain.