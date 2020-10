François Asselineau : Pourquoi pas un référendum sur le port du masque à l’extérieur ? (Les scandales du Covid #1)

🔎 François Asselineau revient sur les scandales de la gestion de la pandémie de la Covid19.

Premièrement, sur cet extrémisme du gouvernement français qui nous impose le port du masque partout et tout le temps. On note que les 2 pays qui sont les plus extrémistes en Europe sur ce sujet – la France et l’Espagne – sont aussi les deux qui voient leurs courbes de décès attribués à la Covid19 repartir légèrement à la hausse.

Au contraire, des pays comme la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, l’Estonie, la Pologne, etc. n’imposent pas le port du masque à l’extérieur et n’ont pas de hausse de la mortalité. D’autres, comme la Belgique et plusieurs pays de l’Est, ont d’ailleurs renoncé pour cette raison au port systématique du masque en extérieur.

Face au manque total de consensus scientifique, constatant que la plupart des pays européens refusent d’imposer le port du masque en extérieur et s’en portent plutôt mieux que la France, prenant en compte les dégâts pour notre économie de toutes les contraintes qui nous sont imposées, et devant l’exaspération de la population française, il serait normal que la démocratie s’exprime sur ce sujet.

Comme le gouvernement n’a pas de solution ni de plan de sortie de crise, qu’il se tourne donc vers le peuple souverain ! C’est aux Français de décider par référendum s’ils veulent ou non que l’on impose le port du masque à l’extérieur.