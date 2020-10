François Asselineau : Règlementation irréaliste, les Français gardent le même masque (Les scandales du Covid #4)

🔎 François Asselineau revient sur les scandales de la gestion de la pandémie de la Covid19.

⚠️ 4ème scandale : Et si le remède était pire que le mal ? Pour que le masque soit efficace, il faut respecter une utilisation stricte, sauf que celle-ci n’est pas réaliste avec le quotidien des Français.

➡️ L’obligation de porter le masque en extérieur, mais avec des exceptions dans telle ou telle situation, aboutit à une réglementation brouillonne et irréaliste. Pour la suivre à la lettre dans les grandes villes et les banlieues, il faudrait passer sa journée à mettre puis à retires des masques, en en changeant à chaque fois. En réalité, la très grande majorité des Français conservent le même masque toute la journée, voire plusieurs jours. Ainsi, ils respirent de manière prolongée dans un nid à virus, microbes et bactéries. Dans ces conditions, plutôt que de se protéger, ne se mettent-ils pas en danger ?