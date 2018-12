Le député et commissaire aux Lois Élise Fajgeles ne connaît pas le montant du SMIC…

Ce matin, Jean-Marc Morandini proposait une édition spéciale de “Morandini Live” sur CNews et Non Stop People. Pour cela, deux gilets jaunes ainsi qu’une députée LREM, Elise Fajgeles, étaient réunis sur le plateau. A la fin de l’émission, un incident est survenu lorsque l’un des “Gilets Jaunes”, Idir, a interrogé l’élue pour savoir le montant du SMIC. “Je… euh… Je vais vous dire : vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas le montant du SMIC”, a-t-elle confié. Des propos qui ont provoqué la colère de Johan, un autre “gilet jaune” présent en plateau. “Vous vous rendez compte ? Et après vous dites que vous êtes représentatif du peuple ! Vous ne savez pas à combien est le SMIC ?”, a-t-il lâché, énervé, avant d’ajouter “on devrait vous faire passer un CAP pour être député. C’est hallucinant ce que je viens d’entendre”. Quelques instants plus tard, Johan s’est levé pour quitter le plateau de “Morandini Live” : “Je quitte le plateau. Madame la députée ne sait pas à combien est le SMIC !”.