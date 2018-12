Un gilet jaune papa d’un enfant handicapé craque à l’antenne de RMC

Laurent (auditeur de RMC) : « Je me bats tous les matins, je travaille du lundi au samedi soir, mais je suis taxé sur tout. J’ai un enfant handicapé, et je suis taxé. C’est partout. Les gens en ont marre, là. Voilà, je vais pleurer à l’antenne parce qu’on peut plus. Ils (le gouvernement) nous saignent. Ils n’ont toujours pas compris, mais quand ils vont comprendre, ils vont pleurer et il sera trop tard. La France n’est plus la France, mon père s’est battu pour ce pays, et les remerciements c’est quoi ? »

Source : RMC, lundi 3 décembre 18, 8h18