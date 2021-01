Saint Jean-de-Passy : François-Xavier Clément mis hors de cause

Communiqué des Collectifs Saint Jean-de-Passy :

L’ancien directeur de Saint-Jean de Passy a été mis hors de cause fin novembre de toutes les attaques dont il faisait l’objet et qui ont fondé son licenciement et une procédure de signalement au printemps dernier : les accusations qui le visaient sont déclarées « sans suites ».

Les collectifs Saint-Jean de Passy se réjouissent de cette nouvelle mais déplorent l’indigence avec laquelle cette affaire a été traitée, et cela jusqu’au plus haut niveau de l’Eglise de Paris.

Une enquête de police de plusieurs mois a permis de vérifier la réalité des accusations : les enquêteurs ont ainsi entendu toutes les parties et pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, y compris du fameux « audit » prétendument « irréfutable et très grave ». C’est donc par une analyse enfin contradictoire que la vérité a pu apparaître ! Ce que le diocèse de Paris n’a pas jugé bon de faire, la justice l’a fait.

Avec une brutalité inouïe, une procédure de licenciement pour « faute grave » avait été engagée le 14 avril dernier à l’encontre de François-Xavier Clément par le Président du Conseil d’Administration de Saint-Jean et la Présidente de l’APEL, tous deux aujourd’hui révoqué ou ayant démissionné. Mgr Aupetit avait même validé publiquement ce licenciement par un communiqué, sans cependant chercher à entendre la défense. Une « médiation » avait été confiée à Mgr de Romanet, qui n’avait d’autres buts que d’entériner au plus vite cette procédure sans aucune recherche de contradictoire.

Le cas de Jean Ducret, préfet des Terminales, a également été étudié dans le cadre de cette même enquête. Là encore, le Procureur de la République a décidé de procéder à un classement sans suites, confirmant ainsi la vacuité de toute cette procédure.

Au nom de nombreuses familles, les Collectifs Saint-Jean de Passy se posent aujourd’hui de graves questions : Mgr Aupetit saura-t-il y répondre ?