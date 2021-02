Michel Onfray : « J’ai été mis à la porte de France Culture parce que je gênais Emmanuel Macron »

Entretien ce 3 février 2021 avec Michel Onfray, philosophe et fondateur de la revue Front populaire. Pour RT France, il réagissait à la formule «démocratie défaillante» appliquée à la France par le journal britannique The Economist. D’après lui, il y a longtemps que nous ne sommes plus en démocratie, et qu’une élite mastrichéenne a pris le pouvoir pour prendre des décisions en désaccord avec l’intérêt général. Il évoque également le recul des libertés individuelles, mais précise que d’après lui la liberté et la souveraineté n’existent plus depuis 1992 :