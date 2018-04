Jean-Vincent Placé en garde à vue après avoir insulté un agent, proféré des injures raciales et importuné des femmes

Jean-Vincent Placé, ancien sénateur de l’Essonne, a été placé en garde à vue à Paris dans la nuit de mercredi à jeudi, selon une source policière à BFM Paris. Il est toujours ce jeudi matin dans les locaux du commissariat du 5e arrondissement. Dans la nuit, les brigade anti-criminalité des 5e et 6e arrondissements de la capitale ont interpellé l’ancien secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de la simplification de Manuel Valls, saoul, qui importunait des femmes. Il a dû être conduit au poste en raison d’injures raciales, outrage à agent et violences en état d’ivresse :