Aufstehen et Die Linke : « Il y aura probablement un clash »

Entretien ce mardi 4 septembre 2018 avec Pierre Lévy, rédacteur en chef du mensuel Ruptures. Pour RT France, il commente l’arrivée dans le paysage politique allemand du mouvement de gauche Aufstehen de Sahra Wagenknecht, favorable à un contrôle plus strict des frontières. Parlant d’« une lucidité populaire sur la nocivité de ceux qui organisent l’immigration pour peser sur les conditions et le prix du travail » en Allemagne, Pierre Lévy revient sur la crise des mouvement politiques en Europe et sur les nouvelles lignes politiques qui en découlent :