I-Média n°266 – Éric Zemmour, l’homme à abattre (VIDÉO)

Au sommaire de ce nouveau numéro de “I-Média” présenté par Jean-Yves Le Gallou :

01:54 L’image de la semaine

Alors que les médias ont les yeux tournés vers Paris après la mort de Jacques Chirac, un drame terrible a lieu à Rouen.

03:24 Eric Zemmour, l’homme à abattre

Après son discours offensif à la Convention de la Droite, le journaliste et essayiste engagé à droite subit des attaques féroces de la part de nombreux confrères. Caricaturé en nazi ou en pétainiste, visé par l’ouverture d’une enquête par le parquet… Eric Zemmour reste debout malgré la violence des coups.

15:37 Revue de presse

Un gros bobard de Clément Viktorovitch, les mots de Riss de Charlie Hebdo contre l’angélisme et la soumission de la gauche et la France parmi les pays où la censure des réseaux sociaux est la plus dure… La revue de presse d’I-Média reviendra sur quelques informations marquantes.

22:39 Censeurs contre défenseurs de la liberté

Dans l’affaire Zemmour, la tentation de la censure contre le journaliste est plus forte que jamais chez les journalistes, y compris au Figaro ! Heureusement, de nombreuses voix se sont élevées en soutien à Zemmour.

33:51 « Courage ! » : l’appel de François Bousquet

Le rédacteur en chef de la revue Eléments publie un nouveau livre, intitulé « Courage ! »

Une vibrante exhortation bienvenue dans une période où cette qualité est plus que jamais nécessaire.