Je suis sûre à 100% depuis de nombreuses années que je ne veux pas d’enfant et je veux me faire stériliser depuis 5 ans. Et si je dois avoir des regrets, je préfère regretter d’être stérile que regretter d’avoir des enfants et une vie gâchée par leur existence

— vegan pussy (@Hypnofaz) 5 octobre 2019