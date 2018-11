Le parti islamiste Tehreek-e-Labaik a bloqué les artères principales des plus grandes villes du pays pendant trois jours, cette semaine, en appelant au meurtre des juges de la Cour suprême qui ont acquitté Asia Bibi mercredi 31 octobre, et en qualifiant le Premier ministre, Imran Khan, et le chef des forces armées d’ennemis de l’islam :