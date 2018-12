Cul-te : « Macron n’a pas de couilles, même pas capable de baiser sa bonne femme » (VIDÉO)

Un Gilet Jaune : « On en a marre de Macron, il a pas de couilles, il est même pas capable de baiser sa bonne femme, s’il y arrive pas, qu’il m’appelle, je vais la baiser à sa place. C’est un guignol ! Il en a rien à foutre, lui il touche des 40 000€, il est tranquille, et les gens crèvent de faim, ils n’arrivent même pas à finir leurs fins de mois, ils font comment les gens ? C’est un bon à rien, il sert à rien, qu’il prenne ses cliques et ses claques, et qu’il se barre, on en a marre, on n’en veut plus ! On reviendra tous les samedis, et même tous les jours s’il le faut, mais il faut qu’il dégage ! Il partira de lui-même ! »

Source : RT France, 1er décembre 2018, 14h40