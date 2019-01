[Redite] Les impôts en BD, c’est plus facile :)

Article initialement paru le 17 septembre 2009

Une nouvelle année commence, vigoureuse de possibilités exaltantes, de rebondissements rigolos et d’inventivité renouvelée. Et aussi, de prélèvement à la source dont on se doute déjà qu’il se passera très bien et d’autant mieux que le consentement à l’impôt, en France, n’a jamais été aussi bon.

Du reste, à quoi servent nos impôts ? En 2009, l’État proposait une petite bande-dessinée pour expliquer un peu ses idées à ce sujet. La version que je vous propose représente à mon avis plus fidèlement la réalité.

Notez qu’elle date de 2009. Absolument rien n’a changé depuis (10 ans plus tard, à peu près). Ceci devrait normalement déclencher une saine réflexion chez nos concitoyens contribuables. Rassurez-vous : il n’en sera rien.



