Écrivez au maire de La Roche-sur-Yon pour dénoncer l’anti-christianisme qui se répand dans la ville (PÉTITION)

Le signalement par nos confrères de l’Observatoire de la christianophobie de tags anti-chrétiens sur les murs du foyer de l’ICES n’a pas l’air de beaucoup émouvoir la municipalité. Nous vous proposons d’écrire au maire LR, Luc Bouard, candidat à sa propre succession (et soutenu par LREM aux dernières nouvelles…), pour lui rappeler que la sacro-sainte laïcité n’implique pas de traiter les chrétiens en citoyens de seconde zone :

Monsieur le Maire,

Il ne me semble pas qu’il y ait eu de dénonciation officielle de la part de la municipalité de La Roche-sur-Yon concernant les tags anti-chrétiens qui ont été récemment peints sur les murs du foyer de l’ICES. Ce mutisme me semble extrêmement étrange, et même choquant. D’autant que, tout récemment, vous aviez vigoureusement dénoncé des étudiants de l’ICES pour leur supposée “homophobie”. J’ignore si ce deux poids, deux mesures tient à une aversion de votre part pour l’ICES ou à un mépris des chrétiens, mais il me paraît, en toute hypothèse, difficile d’imaginer que les chrétiens soient des citoyens de seconde zone à La Roche-sur-Yon.

J’espère, par conséquent, qu’une réaction officielle de la mairie viendra dans les prochaines heures dénoncer cette pénible agression anti-chrétienne.

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à ma vigilante attention. Signer la pétition.