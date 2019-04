Débat passionnant sur le politiquement correct avec l’excellent Mathieu Bock-Côté (VIDÉO)

Débat passionnant sur le politiquement correct avec l’excellent Mathieu Bock-Côté (sociologue et journaliste québécois). Également présents sur le plateau : Laurence Sailliet (porte-parole LR), Barbara Lefebvre (professeur d’histoire-géographie), Fiona Lazaar (députée LREM) – Aurore Lalucq (économiste et membre de Place Publique, un parti de gauche). Le tout présenté par la belle et talentueuse Sonia Mabrouk :

Source : CNEWS, 3 avril 2019