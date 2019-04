Oman : un sultanat trop tranquille ? (Le Dessous des cartes)

Oman, stable politiquement et prospère grâce au pétrole, est incontournable sur le plan géopolitique : le petit sultanat contrôle le détroit d’Ormuz, étroit point de passage pour tous les tankers transportant l’or noir des pays voisins (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Iran, etc.) vers le reste du monde. Mais Oman saura-t-il conserver neutralité et prospérité, alors que le pétrole s’épuise, et que la guerre sourde s’envenime entre Saoudiens et Iraniens, notamment chez le voisin yéménite ?

Source : Arte