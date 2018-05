Bistro libertés avec Gérard Leclerc

1. 2018 : Le temps de la « chienlit » ? 5 millions d’euros de dégâts à Notre-Dame des Landes, 1 million dans les facs. La SNCF perd 20 millions d’euros par jour. Les mouvements sociaux se multiplient et les manifestations se succèdent. Face aux grèves, aux blocages et aux violences, le gouvernement semble vouloir jouer la partition de la fermeté. Peut-il néanmoins éviter la chienlit ?

2. Opération Génération Identitaire : exemple à suivre ou à proscrire ? Alors que le gouvernement évoque une « immigration maîtrisée » grâce à la nouvelle loi votée, les militants de Génération Identitaire ont mené dans les Alpes une opération pacifique et minutieuse de restauration de la surveillance des frontières contre les arrivées de migrants. L’opération dite du Col de l’Echelle a-t-elle été un succès ou a-t-elle réveillée inutilement des oppositions politiques et morales ?

3. L’indispensable Madame Macron ? En un an, l’épouse du président de la république s’est imposée comme une conseillère omniprésente et écoutée. On la dit discrète mais incontournable. En tout cas, elle est devenue une arme de communication massive pour l’Elysée. Brigitte Macron, faire-valoir ou contre-pouvoir, femme au rôle honorifique ou politique ? Que penser de l’indispensable Madame Macron ?