Crise chez Air France-KLM : une entreprise ingouvernable

Sur le plateau du JT de 20h de France 2 ce samedi, le journaliste François Lenglet revient sur la zone de turbulences que traverse Air France après le rejet du projet d’accord salarial par les employés de l’entreprise et le départ annoncé du PDG, Jean-Marc Janaillac. “Sur les cinq patrons de l’entreprise des 25 dernières années, trois ont quitté l’entreprise en démissionnant après une crise, explique-t-il. Christian Blanc en 1997, Alexandre de Juniac en 2016, et Jean-Marc Janaillac vendredi soir.” Air France-KLM est “ingouvernable parce qu’elle est prise en étau entre deux machoires : d’un côté les concurrents extrêmement agressifs, les compagnies low cost, celles du Golfe largement subventionnées par leurs propres États. Et de l’autre côté, un modèle social avec une cogestion imposée par les syndicats de pilotes, qui freinent toute adaptation et aussi tout projet de développement de l’entreprise” :