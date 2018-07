Suite aux menaces de Trump, Merkel prête à baisser les taxes européennes sur les automobiles américaines

Et à la fin, c’est Trump et le libre échange qui l’emportent 😎. Angela Merkel se dit prête à baisser les taxes douanières automobiles pour éviter une guerre commerciale avec les USA qui veulent surtaxer les voitures européenne (actuellement les USA les taxent à 2,5% quand l’UE taxe les automobiles américaines à 10%). « Angela Merkel pourrait finalement baisser les taxes douanières sur l’automobile pour désamorcer une guerre commerciale avec Trump. La chancelière allemande veut à tout prix éviter une guerre commerciale, elle s’est dit prête à négocier une baisse généralisée des taxes sur les secteurs automobiles (…) Rappelons que Donald Trump reproche aux Européens d’abuser des taxes douanières et menace de relever prochainement les taxes sur les importations en provenance de l’Union Européenne à hauteur de 20% dans le secteur automobile, ce qui frapperait notamment l’Allemagne dont l’économie est très dépendante de cette industrie. »

Source : France 24, jeudi 5 juillet 2018, 20h20