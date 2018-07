Zakharova (ministère russe des Affaires étrangères) : « Le gouvernement de Theresa May doit cesser de jouer avec le Novichok »

Maria Zakharova (porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères) : « Nous appelons les services de sécurité britanniques à ne pas se laisser entraîner dans un jeu politique immonde qui a été initié par certaines forces politiques à Londres, et à coopérer avec les services de sécurité russes dans le cadre de l’enquête (…) Nous appelons le gouvernement de Theresa May à cesser les intrigues, à cesser de jouer avec des substances chimiques nocives, à cesser d’entraver la possibilité d’une enquête commune (…) Je suis persuadée que le gouvernement de Theresa May devra s’excuser auprès de la Russie et de la communauté internationale pour tout ce qu’il a fait, plus tard, mais cela aura inévitablement lieu. »

Source : RT France, jeudi 5 juillet 2018, 22h24