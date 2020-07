Vae Victis : À quoi sert le RN ?

Au sommaire :

Les élections municipales sont une défaite cuisante pour le RN malgré une actualité porteuse pour les idées nationales et identitaires.

Comment le RN en est-il arrivé là ? La marque Le Pen est-elle obsolète ? Pourquoi Marine Le Pen doit-elle laisser la place à un autre candidat ?

Et quel est le candidat adverse le plus dangereux en 2022 ?

Deux ans avant l’élection présidentielle, c’est le parfait moment pour faire le point et identifier les candidats populistes les mieux profilés pour gagner.