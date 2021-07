L’empire allemand : un crime contre l’humanité ? (Sylvain Roussillon)

On ignore trop souvent que l’Allemagne a été, de 1884 à 1918, une puissance coloniale. A l’heure où la repentance est demandée aux anciens empires, Sylvain Roussillon, président de l’ISSEP, publie “L’épopée coloniale allemande”. L’auteur nous fait découvrir les conditions dans lesquelles ces conquêtes ont été réalisées, l’esprit qui animait cette entreprise coloniale, les différences historiques avec les autres empires mais aussi l’attachement indiscutable des populations indigènes vis à vis de l’administration allemande. Retour également sur ces grands oubliés : combattants, indigènes et européens, qui côte à côte en Asie, en Océanie et en Afrique défendirent les joyaux de l’Empire des Hohenzollern lors de la Première guerre mondiale…

Source : TV Libertés