Eric Zemmour nous demande d’annuler notre manifestation devant CNEWS

Cher Pierre, Tu m’avais informé que Riposte Laïque et Résistance républicaine allaient organiser une manifestation devant C-news pour me défendre. Je veux d’abord vivement vous remercier de votre soutien et de votre fidélité. Cela me va droit au cœur que vous vous mobilisiez ainsi. Mais des éléments nouveaux m’amènent à vous demander de renoncer à ce projet. Je préfère laisser la manifestation de la semaine dernière sans réponse analogue. Remercie de ma part tous ceux qui voulaient manifester. Et encore merci à toi. Eric Zemmour

Cette demande nous a posé, forcément, un énorme problème. Nous avions informé Eric de notre projet dimanche dernier, et, sans manifester un enthousiasme excessif, il n’avait pas exprimé, à ce moment-là, de demande de nous y voir renoncer.

Depuis 3 jours nous travaillons d’arrache-pied au projet, nous mobilisons les nôtres, ce qui signifie moult courriels et moult coups de téléphone passés pour organiser, pour la sécurité, pour la sono, sans parler de notre malheureux adhérent RR parisien qui a dû passer une journée et demie dans 2 préfectures différentes pour déposer la déclaration… Nous étions également en train d’organiser le co-voiturage sur l’ensemble de la France…

Et voilà qu’Eric, pour des raisons que nous ne connaissons pas, nous demande de renoncer.

Sa demande nous a embarrassés, parce que si c’est bien autour de lui que la polémique sur la liberté d’expression a commencé, il n’était que le fédérateur de nombre de nos revendications. Nous voulions montrer à CNews que Zemmour avait des défenseurs mais surtout les remercier d’avoir tenu bon pour la défense de la liberté d’expression. Après les propos haineux et racistes qui ont été entendus ce samedi, à l’initiative d’islamistes et de gauchistes devant leurs locaux samedi dernier, nous voulions qu’un vrai discours de liberté, dans les meilleures traditions de la France, soit tenu, sur le même lieu, par des intervenants de qualité. Cela d’autant plus que, le même jour, à la même heure, une grande partie de la gauche allait manifester bras dessus bras dessous avec les islamistes à Paris. Enfin, nous voulions, 7 ans jour pour jour après notre manifestation contre le fascisme islamiste, faire l’état des lieux et lutter contre le retour du délit de blasphème, contenu dans la demande de criminaliser l’islamophobie.

Que faire ?

Après avoir longuement hésité, nous avons décidé d’accéder à la demande d’Eric Zemmour, qui est en train de réussir quelque chose d’extraordinaire, 4 jours par semaine sur CNews. Nous ne voulons en aucun cas lui porter préjudice.

Nous renonçons donc au rassemblement prévu dimanche 10 novembre à Boulogne -Billancourt.

Toutes nos excuses et tous nos remerciements à tous ceux qui nous avaient encouragés et qui avaient prévu de nous y retrouver pour défendre la liberté d’expression.