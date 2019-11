Zineb El Rhazoui appelle à tirer à balles réelles sur les racailles qui tentent de tuer des policiers (VIDÉO)

2-En revanche, je n’ai jamais dit que la police devait tirer sur des manifestants ou sur des personnes ne menaçant pas immédiatement ses agents. Je me bats pour la démocratie, ce n’est pas pour souhaiter que la police aille à l’encontre de ses principes fondamentaux! @PascalPraud

Petit rappel de la loi aux imbéciles qui s’insurgent contre le droit à la légitime défense de la @PoliceNationale et qui défendent un sombre concept de « légitime agression » de la part des racailles. La loi, rien que la loi, ce sont mes propos chez @PascalPraud https://t.co/uOxMnF3rOK

Rappelez que la @PoliceNationale doit faire valoir son droit à la légitime défense prévu par la loi en cas de guet-apens et vous aurez une arme à la tempe, avec Laurence de Cock et Isabelle Kersimon (toutes deux bloquées pour cause de harcèlement) qui appellent à votre lynchage. pic.twitter.com/FtyWYBdkue

